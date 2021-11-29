«Сейчас носят другие»: Рогов показал пример максимально несовременного костюма

Александр Рогов объяснил зрительницам шоу СТС «Рогов в деле», какие жакеты сейчас актуальны, а про какие лучше забыть.

Произошло это после того, как ведущий проекта обнаружил в гардеробе его героини неудачный брючный комплект с устаревшим жакетом. Рогов посоветовал убрать эту вещь подальше и не надевать ее.

«Это очень плохо! Сейчас носят другие. Это просто пример максимально несовременного костюма! Очень узкий жакет! Максимально узкий! И дело не в том, что ты поправилась, сейчас жакеты носят полуприлегающие, достаточно комфортные, удобные, не гипероверсайз размера, просто, чтобы они тебя сопровождали», — пояснил Александр Рогов.

К слову, ранее стилист показывал, как именно должен выглядеть модный полуприлегающий жакет. Кроме классических прямых моделей или чуть приталенных, он рекомендовал в военном стиле, жакеты-бушлаты, которые считаются хитом сезона.

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