«Вообще носить нельзя!»: каким женщинам нужно отказаться от черных вещей, рассказал Рогов

Некоторые дамы считают, что только с помощью этого оттенка можно выглядеть немного стройнее, и злоупотребляют им.

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» раскритиковал героиню шоу классической славянской внешности средней полосы России за ее привязанность к черному цвету. Она носила одежду этого оттенка, желая выглядеть чуточку стройнее.

Во-первых, стилист заметил, что далеко не только черные вещи стройнят фигуру. Главное — подобрать наряд по размеру, а какого цвета, тут не важно. Часто выдают лишние рельефы вещи, которые утягивают плотненькие формы и подчеркивают их. Поэтому свободные и полуприлегающие модели — выход из положения.

Во-вторых, черный цвет, в принципе, показан не всем. Кому-то он действительно идет, а кого-то откровенно портит. И героиня шоу — как раз из них.

«Ты светлокожая, светловолосая, светлоглазая. Тебе черный вообще носить нельзя!» — сказал Рогов.

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