Кроха тоже в белом: Костенко в пуховике оверсайз отправилась на первую прогулку с сыном

Жена Дмитрия Тарасова призналась, что у нее случился прорыв. Она оделась в одной гамме с новорожденным наследником.

Анастасия Костенко раньше часто сталкивалась с критикой. Она стала женой Дмитрия Тарасова спустя год после того, как футболист расстался с Ольгой Бузовой. Обладательница титула «Вторая вице-мисс Россия» подарила избраннику дочек Еву и Милану.

Она не скрывала, что хочет иметь большую семью. За своим возлюбленным она ездила в другие города. В этом году у них снова произошло пополнение.

29 октября Костенко стала мамой в третий раз. Она подарила мужу долгожданного сына, который получил имя Алексей. Примечательно, что Тарасов был рядом с женой в особенный момент.

А спустя несколько дней футболист забрал возлюбленную и малыша из роддома. Анастасия признавалась, что еще не пришла в себя. Но на днях она показала малыша, который лежал в люльке.

А 6 ноября Костенко нарядилась для первой прогулки с наследником. Она запечатлелась в белоснежном модном пуховике оверсайз. Наряд дополнили брюки и шапка в тон. Сына молодая мама облачила в пуховой комбинезон в белом цвете. Монохромный образ впечатлил поклонников.

«Решилась на первую прогулку. Прорыв», — написала жена спортсмена.

Пользователи Сети восхитились тем, как одета Анастасия. «Ой, какая красотка», «Безумно красивый наряд», «Мама в белом — это стильно», «Ох, какой кроха», «Ну такая очаровательная», «Кроха уже стильный с пеленок», «Очаровательная», — стали писать пользователи Сети.

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