«Я остаюсь дома с Лешей»: Костенко засняла Тарасова с дочками, облаченными в модные пуховики

Футболист взял на себя часть дел, так как его жена только недавно родила третьего ребенка.

Анастасия Костенко является молодой мамой. Она часто участвовала в конкурсах красоты, но еще больше известности на нее обрушилось после того, как Анастасия вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова.

Он был очарован длинноногой красавицей после того, как расстался с Ольгой Бузовой. А вскоре она подарила ему дочек Милану и Еву. В этом году у пары снова произошло пополнение.

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Костенко родила долгожданного сына, которого назвали Алексеем. Тарасов был рядом с ней в волнительный момент.

И хотя возлюбленная футболиста уже выписалась и привыкает ухаживать за крохотным малышом, спортсмен во всем ей помогает. Недавно Анастасия впервые погуляла с новорожденным сынишкой. А теперь Дмитрий пошел гулять с дочками.

«Девочки с любимым на занятия, а я остаюсь дома с Лешей», — написала звезда.

На видео Ева предстала в зеленом пуховике с мехом на капюшоне, а ее сестра — в пудрово-розовом комбинезоне. Костенко нарядила наследниц в теплые и модные наряды. Поклонники восхитились тем, какой Тарасов заботливый отец.

«Какие классные», «А Дима — молодец», «У вас прекрасный муж», «Такие модные крошки», «Ну просто идеальные кадры», «Очень стильно одеты», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

К слову, в последние годы Тарасову не везет с работы. Пока он приостановил свою спортивную карьеру.

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