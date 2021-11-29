Как изменилась жизнь модели Марины Коташенко после встречи с Александром Градским

В 2003 году модель из Киева набрала номер телефона знаменитого артиста и с тех пор не расставалась с ним.

Смерть известного российского певца, поэта и композитора Александра Градского стала большим ударом для всех. Друзья, знакомые, поклонники с горечью обсуждают трагичное событие, а родные маэстро не находят себе места.

Свои последние дни он провел в больнице, куда попал с инсультом, но молодая возлюбленная композитора и дети до последнего надеялись и ждали его дома.

Александр Градский был женат три раза, но так и не нашел своего счастья в официальных отношениях. Его последней любовью стала Марина Коташенко. С ней он прожил почти 20 лет и дважды стал отцом, но так и не позвал девушку замуж.

Teleprogramma.pro вспомнила, как изменилась жизнь Марины Коташенко после знакомства с Александром Борисовичем.

Модель или юрист?

Марина Коташенко родилась 22 ноября 1984 года в Киеве. Она росла красивой девочкой, еще в школе начала посещать модельные курсы, мечтала красоваться на подиуме, но родители настояли, что нужно получить серьезное образование.

В итоге после школы поступила в Киевский университет на юридический факультет. Паралельно с учебой делала первые шаги в модельной карьере и не известно, достигла бы Марина больших высот на этом поприще в Киеве, если бы не приняла судьбоносное решение — перебраться в Москву.

На дворе были нулевые и перед миловидной блондинкой с ростом в 176 сантиметров из Незалежной открывались большие перспективы. Статная, эффектная девушка никого не оставляла равнодушным, мужчины на тротуарах оборачивались ей вслед.

В Москве Марина смогла устроиться на работу в одно из модельных агентств и попутно задумалась о карьере актрисы.

В 2003 года Марина отправилась штурмовать ВГИК. В этом же году в ее жизни произошло еще одно важное событие, которое разделило ее на до и после.

Мы уже говорили, что 20-летняя киевлянка была столь милым созданием, что мужчины заглядывались ей вслед. Среди тех, кто потерял голову, оказался и незнакомец в очках с длинным волосом.

Судьбоносная встреча

Тогда Марина даже не догадывалась, кто перед ней, но визитку чудаковатого мужчины взяла и даже сама позвонила. Возможно, запали в душу его слова про легенду. Этим мужчиной оказался Александр Градский. Позже он сам будет описывать их знакомств так:

«Я встретил Марину на улице. Подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты. И решил, если я с ней не познакомлюсь, никогда этого себе не прощу. Хотя я был в тот момент не в лучшей форме для знакомства — грязный, возвращался со стройки. Не было никакой уверенности, что она захочет со мной знакомиться. И тогда я сказал сакраментальную фразу: «Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории» — и заржал, как бы стесняясь. Марина ухмыльнулась, поскольку не только не узнала меня в лицо, но и вообще не знала, кто такой Градский, однако взяла мой телефон. А через две недели перезвонила».

И закрутилось. Новый знакомый не жалел средств, чтобы произвести эффект на Марину. Параллельно с отношениями Марина шла к своей мечте — стать актрисой. Престижный вуз Коташенко окончила в 2009 году.

К тому моменту ни для кого не было секретом, что девушка — муза самого Градского.

Стала мамой, но не женой

С ролями ей везло, что бывает у вчерашних выпускников совсем нечасто. Она играла в спектаклях «Мужской род — единственное число», «Ключ для двоих», «Девичник», «Бешеные деньги», снималась в сериалах «Игрушки», «Любовь и прочие глупости». С 2014 по 2016 годы зрители засматривались сериалом «Два отца и два сына», где Коташенко играла роль учительницы Зои Алексеевны.

Стоит отметить, что 2014-й оказался знаковым для девушки, она впервые стала мамой. Марина родила сына Александра, имя мальчик получил в честь знаменитого папы.

Теперь точно ждать свадьбы, не сомневались в светской тусовке, но Градский не спешил вести в ЗАГС молодую возлюбленную. В 2018 году Марина стала мамой во второй раз — на свет появился сын Ваня, но и после рождения младшего наследника пара так и не оформила отношения.

Почти 20 лет вместе

На эту тему ни Марина, достаточно закрытая от прессы, ни ее знаменитый муж никогда не рассуждали. Градский просто наслаждался счастливой жизнью, обществом женщины, которая на 35 лет его моложе. Возможно, не хотел идти в ЗАГС, чтобы не испортить отношения, ведь до Марины он был женат трижды все браки закончились разводом.

Он обеспечил новую семью всем необходимым: перевез их в огромный загородный дом с бассейном, не был скуп. Вести домашнее хозяйство в доме в поселке Новоглаголево жене Градского помогали домработницы, а ухаживать за детьми — няни.

Вопрос о разнице в возрасте в паре не возникал. Марина никогда не жалела, что 20-летней девчонкой, будучи в чужом городе, набрала номер чудного незнакомца.

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