С двумя детьми и без особых прав на наследство: молодая жена Градского раздавлена горем

Александр Градский так и не женился на молодой актрисе и модели Марине Коташенко.

Когда влюбленные начинают жить вместе, им кажется, что море по колено, а впереди их ждет целая вечность. Но жизнь иногда складывается совсем не так, как планировалось… Так произошло в семье Александра Градского.

В 2003 году он совершенно случайно на улице встретил свою последнюю любовь — очаровательную блондинку-модель и актрису Марину Коташенко. Она подарила ему двух сыновей и посвятила 18 лет своей жизни, отказавшись от карьеры и полностью посвятив себя семье и мужу.

Как рассказывал мэтр, она никогда не выказывала какую-то материальную заинтересованность в нем. Возможно, именно поэтому не настояла на том, чтобы отправиться с музыкантом в ЗАГС.

Сейчас Марина Коташенко по своему статусу всего лишь бывшая сожительница, а ее дети от Александра Градского — внебрачные. Тем не менее, актриса и модель Анна Калашникова рассказала Teleprogramma.pro, что, по ее данным, народный артист все-таки оформил завещание, честно распределив между законнорожденными детьми и младшими, появившимися вне брака, движимое и недвижимое имущество.

«Сейчас люди убиты горем и этот вопрос звучит остро. Помимо материального наследства осталось огромное культурное наследие, которым нужно уметь распоряжаться. Хотелось бы, чтобы это оказалось в руках людей, которые бы смогли этим грамотно распоряжаться», — также сказала Анна.

По словам актрисы, Марина Коташенко была уверена, что ее муж будет долгожителем, и его внезапная смерть потрясла ее. Естественно, что в настоящий момент верная спутница Александра Градского даже думать пока не хочет о каких-то материальных претензиях.

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