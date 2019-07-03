Звездные истории

Дмитрий Орлов рассказал о потерянном ребенке от Ирины Пеговой

По словам актера, он был очень эгоистичен по отношению к супруге.

Дмитрий Орлов рассказал о потерянном ребенке от Ирины Пеговой
Ирина Пегова потеряла ребенка от Дмитрия Орлова/globallookpress.com

Актер Дмитрий Орлов в эфире программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка. Он вспомнил, что их знакомство произошло на съемках картины «Небо. Самолет. Девушка». Ему она сразу приглянулась, у актеров случился роман.

Дмитрий Орлов, Ирина Пегова
Орлов и Пегова жили несколько лет/globallookpress.com

«Если честно, то в тот момент я не знал, зачем мне нужна девушка. Я тогда не был пригоден для совместной жизни. Если бы сейчас вернуться в те времена, то я бы сказал Ирине: «Детка! Не делай этого!» — заявил актер.

По его словам, ребенка они потеряли, когда Ирина Пегова находилась на раннем сроке беременности. «Такой механизм заложен в женщине природой. Организм избавляется от плода, если что-то идет не так. Но потерять ребенка, как я считаю, не самое страшное. Самое страшное, если после этого мужчина начинает упрекать женщину и говорить, что это ее вина», — заметил актер.

Как он признался, в тот момент он не поддержал супругу. Кроме того, в первые годы совместной жизни он ревновал жену ко всему белому свету. «Но я считаю, что это нормальное состояние для недоразвитого мужчины, которому отец не успел рассказать, как нужно вести себя с женщинами. Мне пришлось пройти через все это. Спустя годы я, конечно, полностью изменил свое отношение к семье и к женщинам», — заметил актер.

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Дмитрий ОрловИрина ПеговаПрограмма "Судьба человека"

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Дмитрий Орлов рассказал о потерянном ребенке от Ирины Пеговой
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