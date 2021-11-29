«Выглядит крайне актуально!»: Хромченко посоветовала очень простой и привлекательный комплект из платья и жакета

Такие образы практически всегда стройнят и показывают фигуру более компактно.

На «Модном приговоре» (Первый канал) «народные стилисты» подобрали для героини шоу комплект, от которого пришла в восторг Эвелина Хромченко.

Ведущая программы считает, что дамам с типом внешности участницы фэшн-преображения такой комплект очень подойдет. Он состоял из свободного платья прямого кроя и полуприлегающего двубортного жакета, которые сейчас в моде. Остроты образу придавали трендовые ботинки сезона челси из-под которых выглядывали белые носочки.

«Впервые, когда работает команда из наших «народных стилистов» костюм не вызывает вопросов вообще. Этот костюм выглядит крайне актуально! В пропорциях он идеален, этой фактуре, этому типу внешности он очень подходит», — сказала Эвелина Хромченко.

Стилист ранее подчеркивала, что двубортные модели жакетов неизменно стройнят.

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