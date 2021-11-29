«Спасибо, папаша!»: сын Максима Галкина надерзил ему во время завтрака в столовой замка

Наследник Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри дал понять, что ему не стоит задавать вопросы, ответы на которые слишком очевидны.

Популярный телеведущий Максим Галкин в понедельник ранним утром застал близнецов Гарри и Лизу в столовой во время завтрака перед началом занятий в школе.

И тут же включил камеру телефона, чтобы записать коротенькое видео для поклонников.

Гарри Галкин дал понять, что ему не очень-то по душе такое вторжение звездного отца.

«Приятного аппетита!» — пожелал детям Максим Галкин. «Спасибо, папаша!» — дерзко ответил Гарри Галкин.

Телеведущий показал крупным планом, что лежит на тарелке у сына.

«А у нас в детстве не было такой вкусняшки. Мы ели перловку с утра! Ты знаешь, что такое перловка?» — спросил Максим Галкин у сына.

«Откуда я знаю. Все равно же ты говоришь это все», — недовольно сказал Гарри.

Тогда звездный отец стал апеллировать к дочери.

«Лизочка, а ты знаешь, что такое перловка?» — спросил Максим Галкин. «Перловка — это каша. Очень вкусная даже», — с готовностью ответила Лиза.

Гарри Галкин сделал вид, что слегка обижен легкостью этого задания. И только по этой причине не стал отвечать на вопрос. Зачем говорить об очевидных вещах?

«Я и так это знал. Мог бы и не спрашивать», — сказал Гарри Галкин отцу.

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