«Шансон это не твое»: Сергей Соседов отчитал Вику Цыганову на шоу «Суперстар. Возвращение»

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Вика Цыганова более органична в традиционной «попсовой» манере.

В минувшее воскресенье, 28 ноября, во время шоу «Суперстар. Возвращение» его участники исполняли нехарактерные для себя песни.

Вокалистка Вика Цыганова выбрала хит конца 90-х годов группы «Иванушки» «Тополиный пух». Жюри проекта практически единогласно заявило, что исполнительнице идет именно этот стиль.

Музыкальный критик Сергей Соседов заметил, что Вике Цыгановой изначально следовало бы работать именно в этой манере.

«Я всегда Вику Цыганову представлял и слышал традиционной эстрадной певицей. И мне странно, почему она так мало пела в традиционной попсовой манере. Вот как раз шансон, Вика, это не совсем твой стиль, ты уж меня прости. Но ты гнула всегда свое», — высказался Сергей Соседов.

На что Цыганова заметила, что ее муж великий поэт, а она служит именно ему всю жизнь: что супруг скажет, то и будет петь.

«Ты хрупкая, нежная, эфемерная. Ну, какой тебе шансон? — настаивал на своем Сергей Соседов. — Просто ты вошла в эту эстетику. Круг мужчин у тебя был такого плана. То, что ты сейчас показала, традиционная эстрадная музыка. И ты ее исполняешь так, как нужно».

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