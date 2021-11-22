«Как память о Юле и только»: Сергей Соседов нелестно отозвался о хите покойной Юлии Началовой «Герой не моего романа»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что этой песне еще предстоит пройти проверку временем.

В минувшее воскресенье на шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение» звезды исполняли хиты своих ушедших из жизни друзей.

Выпускник «Фабрики звезд» Юрий Титов вышел на сцену с номером, который посвятил памяти покойной певицы Юлии Началовой. Он исполнил песню «Герой не моего романа», ставшую визитной карточкой Юлии Началовой.

Папа покойной певицы и автор музыки к этой песне, Виктор Началов присутствовал на шоу. Он признался, что очень тронут выступлением Юрия Титова.

В своей манере высказался о «Герое не моего романа» член жюри шоу, музыкальный критик Сергей Соседов.

«Это песня хитовая, но не принадлежит к шедеврам, которые мы сегодня слышали, — «Течет река Волга» или «Московские окна», — сказал Сергей Соседов. — Этой песне еще предстоит пройти проверку временем. Пока она у нас, как память о Юле и только. Ну, спел Юра достойно вполне. Голос красивый, все звучит. Но сказать, что это был номер, который меня потряс, вы меня простите, я не могу».

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