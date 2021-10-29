«Выступала на обезболивающих»: Вика Цыганова — о шоу «Суперстар! Возвращение», операциях и финансах

Певица рассказала Teleprogramma.pro, кто был ее главным соперником на шоу.

7 ноября на НТВ стартует второй сезон шоу «Суперстар! Возвращение». На этот раз за победу будут бороться 10 участников: Виктор Салтыков, Алена Апина, Юлиан, Вика Цыганова, Юрий Титов, Наталья Власова, Авраам Руссо, Анастасия, Шура и Любаша.

Каждый выпуск участник, набравший наименьшее количество баллов, будет покидать проект.

О том, какие страсти кипели на площадке, что осталось за кадром и как участники переносят пандемию — журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Викой Цыгановой.

Певица рассказала много интересного, а еще поделилась, где будет встречать Новый год и какие традиции существуют в ее семье.

— Виктория, вы принимаете участие в шоу «Суперстар! Возвращение». Расскажите, как получили приглашение? Сразу же согласились или думали?

— Редакторы канала НТВ связались с моей командой и убедили «попробовать». Современное телевидение богато скандальными форматами, которые позволяют артистам напомнить о себе за счет негативного фона. Но это быстро низвергает артиста со всеми его ценностями и заслугами в огромный котел, в котором варятся герои желтых новостей, к ним пропадает уважение и любовь зрителей.

Я никогда не принимала участия в шоу, я драматическая актриса. Для меня имеет значение драматургия, литература, смыслы, культурные ценности и коды. Шоу — это некое представление.

Своего рода красивый блестящий фантик. Но ничто человеческое не чуждо и мне, и я тоже захотела попробовать себя в этом, тем более — напомнить своей публике о себе, я ее люблю и по ней скучаю.

И я считаю, что в наше время важна поддержка. Поэтому я телевидение использовала для такой возможности — пообщаться через экран со своей любимой публикой.

— Список участников и новые правила уже известны. Скажите, кого считаете своими основными соперниками?

— В этом шоу у меня не было соперников. Может, это слишком самонадеянно звучит, но…Я бы выделила Авраама Руссо, он был очень достойный соперник. Но все люди разные.

Допустим не стоит сравнивать нас с Любашей, она поэтесса, музыкант, и молодец, что она тоже пошла. Наташа Власова — она композитор, автор своих песен, это немножко другое. А актрис там не было.

Конкурентами были бы Стас Пьеха или Маша Распутина, и можно было с Лерой Кудрявцевой в журналистике состязаться или с Сергеем Соседовым в музыкальной критике.

Я считаю, что в творчестве не может быть конкурентов. В творчестве есть содружество, совместное созидание. Это не спорт. Здесь у каждого есть свои грани таланта, которые человек раскрывает для публики.

Ну, а если серьезно, то конечно, Анастасия — тоже актриса, как и я. Она сильный, талантливый человек, но время берет свое и я видела, как ей тяжело даются многие вещи. Здесь скорее радость встречи со зрителем — самое важное.

Мне искренне жаль артистов, актеров, которые уходят в небытие, в забвение. И я всей душой жалею таких людей, и если у них есть работа и возможность работать — то я искренне за них рада.

— Столкнулись с какими-то сложностями, когда начались съемки проекта?

— Телевизионный формат — очень сложный. Времени на репетиции катастрофически не хватало, как и времени на работу над песнями в студии. Были очень жесткие рамки, очень много ограничений. Я не очень хорошо себя чувствовала, за время подготовки перенесла три операции, о чем не знали ни члены жюри, ни мои партнеры.

Выступала на обезболивающих. После съемки финального выпуска проекта попала в больницу и отвечаю на ваши вопросы из палаты клиники.

Я старалась совместить и личные дела, и проект, и работу по созданию новой коллекции одежды. В этот раз мне даже пришлось пропустить участие в Mercedes Benz Fashion Week Russia, а на неделю моды в Дубаи моя коллекция полетела самостоятельно без меня.

— Недавно ваш супруг и по совместительству ваш продюсер Вадим Цыганов сказал, что очередное введение QR-кодов может окончательно подкосить и малый бизнес, и концертную индустрию. Как на вашем финансовом состоянии отразилась пандемия? Какие были потери и каковы прогнозы?

— Нам пришлось перенести серию концертов во время первой волны, в запланированные ранее дни мы сделали серию онлайн-концертов — и на моей официальной странице в ВК, и в совместных проектах с интернет-изданиями, в соцсетях.

Каждый из них собрал по миллиону просмотров. Это очень воодушевило, придало сил. Однако, это не выход — я не вижу глаз публики, не та энергетика при общении с камерой. К счастью, музыка для меня — не главный источник дохода, но пострадали мои музыканты, у которых количество работы уменьшилось, обидно за них, и за других артистов, для кого этого основной доход.

А ведь концертная индустрия процветает, когда процветает множество разнообразных артистов.

— В предыдущую волну многие звезды говори, что не лишней будет помощь от государства. Как вы думаете, правительство должно помогать людям творческих профессий пережить сложный период?

— Помогать артистам нужно! Понимаете, если наш мир покинет какая-то радость, которую многие артисты несут, то он станет блеклым и унылым, и мы все впадем в уныние. Другое дело, что государству надо правильно обращать внимание на новое поколение артистов, поддерживать их эфирами на центральных телеканалах, а когда у нас на ТВ показывается что-то «неприемлемое для детей» — я считаю, что это неправильно, пусть все это существует на платных каналах.

Все-таки нужно оберегать общество от растления и такой жуткой чернухи, разрушающей души людей. Говоря это я понимаю, что меня снова могут «перекрыть», но я человек уже сложившийся, самодостаточный и обеспеченный, поэтому я имею право сказать правду.

— Дело движется к Новому году. Обычно зимой у артистов горячее время. Как в этом году обстоят дела с заказами? У вас уже есть предложения на корпоративы?

— Для меня Новый год — не самый главный двигатель концертной истории. Мои песни люди хотят слышать на днях рождения и праздниках родителей и друзей, на больших музыкальных и православных фестивалях.

Я могу себе позволить провести новогодние праздники именно так, как запланировала или наоборот — так, как захотелось вдруг утром 30-го декабря.

Ну а насчет новогодних корпоративов — они бывают каждый год, и я всегда рада встрече и общению с людьми, которые любят мои песни, и когда вижу, как люди в зале радуются и радуют этим меня — не сразу понимаю, это их корпоратив или мой.

— Где будете встречать Новый год? Какие семейные традиции у вас существуют?

— В Новый год я буду и в работе, и в отдыхе. Главное — рядом с друзьями и семьей. Работа для меня — лучший отдых. Много дел, связанных с одеждой, которую я создаю В этом деле не бывает отпусков и выходных, и если есть хоть один зритель рядом со мной, а у меня хорошее настроение — значит будет концерт.

Я могу и спеть и сплясать, я ни в чем хорошем себе не отказываю. Сегодняшнее время требует больше позитива, больше юмора, больше общения на позитивной волне.

Ну а насчет праздничного стола, главное, чтоб он был красивым и «перекрыть» в плане разнообразия и выбора угощений — это главная традиция, которой я стараюсь следовать.

— Что загадаете под бой курантов?

— И сама загадаю и другим пожелаю того, о чем поется в моей песне Праздничная»:

«Счастья и здоровья до края и до дна,

Радости душевной, доброго вина,

Веры бесконечной и надежды вечной…и любви сердечной!»

«Суперстар! Возвращение» на НТВ с 7 ноября в 20.10

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