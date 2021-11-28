«Надоело, что постоянно кто-то пьет кровь?»: названо имя вокалиста, покинувшего шоу «Суперстар. Возвращение»

Каждое воскресенье на проекте телеканала НТВ расстаются с одним из участников.

На телеканале НТВ в это воскресенье, 28 ноября, вышел в эфир четвертый выпуск шоу «Суперстар. Возвращение».

По условиям второго сезона, по итогам каждой программы проект покидает один из исполнителей, набравших минимальное количество очков.

На этот раз таким оказался певец Юлиан. Его выступление, во время которого он перепел хит Александра Иванова и группы «Рондо» «Боже, какой пустяк», разочаровало жюри.

В финале программы стало понятно, что именно Юлиан вылетает из проекта. Тот не расстроился.

«А лицо довольное, — заметила ведущая шоу Лолита Милявская. – Что? Надоело репетировать и что постоянно кто-то пьет кровь?» «Нет, просто я человек позитивный, — ответил Юлиан. — Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые за кадром, — и костюмеры, и гримеры, и водители, уборщики, всем огромное спасибо. Спасибо нашему прекрасному залу. Я чувствую вашу любовь и любовь миллионов телезрителей».

Юлиан отметил, что очень похудел ради проекта и планирует и дальше оставаться в такой же форме.

Напомним, до Юлиана шоу «Суперстар. Возвращение» покинули певицы Наталья Власова и Алена Апина.

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