«Не одна, а три»: Макеева рассказала правду о своей недвижимости в Турции

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков прилетели в Турцию. Как оказалось, еще прошлой осенью актриса купила квартиру в Аланье. Ранее она отмечала, что долго выбирала и не могла определиться, в какой стране приобрести жилье. Рассматривала Кипр, Болгарию и даже Индию. В итоге, выбор пал на Турцию.

«Для тех, кто не знает. На самом деле, мы здесь приобрели не одну квартиру, а целых три. Я инвестировала сюда деньги потому что считаю, что это очень перспективный район», — рассказала Макеева в видео, которое опубликовала на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее актриса показала двухэтажную квартиру, в которой будет жить с мужем и пасынком. Жилплощадь располагается в 800 метрах от моря.

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