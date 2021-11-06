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«Не одна, а три»: Макеева рассказала правду о своей недвижимости в Турции

Недавно актриса приобрела квартиру в Аланье.

«Не одна, а три»: Макеева рассказала правду о своей недвижимости в Турции
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков прилетели в Турцию. Как оказалось, еще прошлой осенью актриса купила квартиру в Аланье. Ранее она отмечала, что долго выбирала и не могла определиться, в какой стране приобрести жилье. Рассматривала Кипр, Болгарию и даже Индию. В итоге, выбор пал на Турцию.

«Для тех, кто не знает. На самом деле, мы здесь приобрели не одну квартиру, а целых три. Я инвестировала сюда деньги потому что считаю, что это очень перспективный район», — рассказала Макеева в видео, которое опубликовала на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее актриса показала двухэтажную квартиру, в которой будет жить с мужем и пасынком. Жилплощадь располагается в 800 метрах от моря.

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