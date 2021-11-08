«Давайте быть соседями»: Макеева призналась, сколько денег вложила в турецкую недвижимость

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков перебрались в Аланью. Фанатов актриса успокоила, что театр не оставит и в Россию будет прилетать.

В Турции звезда купила сразу три квартиры. В одной из них расположилась вместе с мужем и пасынком. Двухуровневая жилплощадь находится в многоэтажке в 800 метрах от моря. В своем инстаграм Макеева рассказала, сколько денег вложила в жилье.

«В Москве приобрела квартиру в панельном доме в прошлом году. Здесь за эти деньги купила двухуровневую квартиру в 250 квадратов. Кроме того, я вложилась в другую недвижимость на уровне стройки и уже заработала. Мы являемся представителями сразу нескольких интересных компаний, которые здесь занимаются недвижимостью. Собственно, давайте быть соседями и уже сегодня жить в комфорте, а не завтра или послезавтра», — сказала Макеева.

Напомним, ранее Анастасия рассказывала, что не могла определиться, где купить квартиру. Долго выбирала между Болгарией, Кипром и даже Индией.

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