«Мы лежали в одной постели»: Кулагин прокомментировал слухи о романе с Гундаревой

Актер Леонид Кулагин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о съемках в картине «Осень» с актрисой Натальей Гундаревой. После выхода фильма им приписывали роман.
«Для Наташи это был один из первых больших фильмов. Эта картина считалась первой эротической в СССР. После этого меня называли каким-то там символом.
Но если бы все знали, как проходили съемки. Это был мучительный труд. Мы снимали все в павильонах. Мы с Гундаревой лежали в одной постели. Конечно, смущались друг друга».
Как отметил актер, в какой-то момент они с Натальей Гундаревой потеряли всякий стыд.
«Мы после одного из дней съемок остались с Гундаревой лежать в постели. Еле дышали. Легли на спину. И тут увидели, что павильон был просто забит зрителями. Они впервые видели публичную любовь. Остались теплые воспоминания, конечно, от того фильма», — заметил Леонид Кулагин.
Напомним, что Леонид Кулагин — народный артист РСФСР. Он лауреат Государственной премии.
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