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«Мы лежали в одной постели»: Кулагин прокомментировал слухи о романе с Гундаревой

По словам актера, фильм «Осень», где они сыграли с актрисой главные роли, был первым эротическим в СССР.

«Мы лежали в одной постели»: Кулагин прокомментировал слухи о романе с Гундаревой
Наталья Гундарева. Фото: Globallookpress.com

Актер Леонид Кулагин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о съемках в картине «Осень» с актрисой Натальей Гундаревой. После выхода фильма им приписывали роман.

Леонид Кулагин и Наталья Гундарева
Леонид Кулагин и Наталья Гундарева. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Для Наташи это был один из первых больших фильмов. Эта картина считалась первой эротической в СССР. После этого меня называли каким-то там символом.

Но если бы все знали, как проходили съемки. Это был мучительный труд. Мы снимали все в павильонах. Мы с Гундаревой лежали в одной постели. Конечно, смущались друг друга».

Леонид Кулагин

Как отметил актер, в какой-то момент они с Натальей Гундаревой потеряли всякий стыд.

«Мы после одного из дней съемок остались с Гундаревой лежать в постели. Еле дышали. Легли на спину. И тут увидели, что павильон был просто забит зрителями. Они впервые видели публичную любовь. Остались теплые воспоминания, конечно, от того фильма», — заметил Леонид Кулагин.

Напомним, что Леонид Кулагин — народный артист РСФСР. Он лауреат Государственной премии.

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Тэги

Канал "Россия 1"Леонид КулагинНаталья ГундареваПрограмма "Судьба человека"Фильм "Осень"