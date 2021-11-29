«Мы лежали в одной постели»: Кулагин прокомментировал слухи о романе с Гундаревой

«Для Наташи это был один из первых больших фильмов. Эта картина считалась первой эротической в СССР. После этого меня называли каким-то там символом.

Но если бы все знали, как проходили съемки. Это был мучительный труд. Мы снимали все в павильонах. Мы с Гундаревой лежали в одной постели. Конечно, смущались друг друга».