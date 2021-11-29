«Я люблю мюзиклы и театр. Хочу стать актрисой»: Вера Алдонина рассказала о своих увлечениях

По словам дочери Юлии Началовой, у нее маловато свободного времени.

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своих увлечениях.

«У меня маловато свободного времени. Весь день я не лежу на диване. У меня есть желание гулять с друзьями. Я учу языки. У нас с дедом есть договоренность. Всегда должна быть на связи. Могу край приехать домой в девять вечера». Вера Алдонина

Как отметила Алдонина, у них в школе немного учеников.

«Надо постоянно что-то уточнять. Смотреть электронный журнал. Мне не хочется стать блогером. Я люблю мюзиклы и театр. Могу пересматриваться сцены, какие-то танцы. Я хочу стать актрисой. У меня есть много вариантов, куда поступать. Чем больше возможностей — тем больше выбор», — заявила Вера Алдонина.

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Напомним, что дочь Юлии Началовой живет в доме у бабушки и деда. Оттуда ей проще добираться до школы.

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