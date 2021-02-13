«Надеялась, что он поступит по-мужски»: дизайнер вспомнила, как Началова жаловалась ей на Фролова

По словам Аники Керимовой, хоккеист давно хотел получить с певицы свои 20 миллионов рублей.

Дизайнер Аника Керимова заявила, что ее подруга певица Юлия Началова, которая ушла из жизни в 2019 году, часто жаловалась ей на своего бывшего мужа хоккеиста Александра Фролова. По ее словам, он давно требовал с певицы 20 миллионов рублей, которые ранее давал ей на большой концерт.

«Мы шили Юли наряды для проекта «Один в один», оказавшимся последним в ее жизни. Она приходила в Дом моды и рассказывала о требованиях Александра. Она очень надеялась, что он поступит по-мужски. Я ей говорила: «Юля, пройдет время — все образуется». Мы все были уверены, что Саша ничего требовать не будет». Аника Керимова

Как отметила Керимова, для нее аморально, что Фролов после смерти бывшей жены требует деньги. Теперь уже с ее родных. Она считает, что счастья с этими деньгами ему не будет. По словам Керимовой, для него такой поступок мужчины за гранью добра и зла, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Александр Фролов не намерен прощать родным Началовой долг в 20 миллионов рублей. Правда, деньги он сможет получить только после продажи ее квартиры за сто миллионов рублей. Пока желающих приобрести жилье за такую сумму не находится.

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