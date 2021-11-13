Светятся от счастья: Тотьмянина запечатлела дочек с легендарной Тарасовой

Восьмой сезон шоу «Ледниковый период» в самом разгаре. Участники оттачивают свои номера и представляют их на суд зрителей и жюри. Судейскую бригаду с самого первого дня проекта возглавляет Татьяна Тарасова. Одни участники ее побаиваются, другие –боготворят, а спортсмены и их дети — просто души не чают.

Татьяна Тотьмянина в своем инстаграм поделилась снимком, на котором легендарный тренер позировала рядом с ее дочками – Елизаветой и Мишель.

«Классное фото! Какие прекрасные у вас дети! Татьяне Анатольевне – здоровья! Девчата, вы лучшие!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двух дочек. Елизавете 12 лет, а младшей Мишель — шесть. Бывшие фигуристы принимают участие в ледовом шоу. Алексей уже который сезон подряд является ведущим, а Татьяна выходит на лед как участница.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.