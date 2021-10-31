«Зачем этот позор?»: Алексей Ягудин рассказал, почему зрителям не нравится Ксения Бородина

Олимпийский чемпион и телеведущий Алексей Ягудин сделал заявление о Ксении Бородиной.

Ягудин отметил, что основная аудитория шоу «Ледниковый период» не привыкла видеть на льду артистов и телеведущих, которые построили свою карьеру на хайпе. Поэтому такие участники проекта, как Ольга Бузова или Ксения Бородина вызывают негодование у телезрителей.

К тому же, Ксения и Ольга не отличились гибкостью в танцах на льду. Судьи часто делали замечания обеим телеведущим. Примечательно, что Ольга в прошлом сезоне выступала с тем же напарником, что и Ксения в этом.

Дмитрий Соловьев старается поддерживать экс-возлюбленную бизнесмена Курбана Омарова. Однако пара часто бывает на грани вылета из шоу. Зрители считают ее одной из самых слабых в этом году.

«Зачем этот позор?», – передал слова поклонников «Ледникового периода» о Ксении Бородиной Алексей Ягудин в YouTube-шоу «Детали».

Напомним, ранее Ксения Бородина поделилась своим отношением к Татьяне Тарасовой. Знаменитость призналась, что уважает заслуженного тренера. Однако Ксении не понравилось, когда ее назвали «голубкой».

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