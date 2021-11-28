Дворец в Нью-Джерси и красавица-блондинка жена: певец Авраам Руссо похвастался шикарной жизнью в США

Известный вокалист Авраам Руссо после паузы в творческой карьере вернулся в Россию и на экраны телевизоров.

Сейчас певец принимает участие в шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение». В паузах между съемками он летает в США, где уже много лет живет с семьей.

Их семейное гнездышко – это особняк площадью полторы тысячи квадратных метров. Ежемесячное содержание дворца обходится Аврааму Руссо в 25 тысяч долларов.

Стоимость мраморных статуэток, а их здесь несколько сотен, даже не сосчитать. В собственной церкви в особняке хранятся антикварные иконы и есть даже мощи святых.

«Очень много икон древних у меня – шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый век», — поделился Авраам Руссо.

В своем храме он надевает подрясник. Кажется, что Авраам Руссо чувствует себя органично и на сцене, в черном подряснике в окружении икон.

«Я рассказываю о Боге и я пою, я артист. Двусторонняя жизнь очень непростая. Но это не мешает мне. Я живу и там, и здесь», — сказал Авраам Руссо.

В программе «Суперстар. Возвращение» показали жену Авраама Руссо и двух дочерей пары. Эффектная блондинка хорошо смотрится в кадре. Авраам Руссо признался, что мечтает привезти в Россию свою семью.

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