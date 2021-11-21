«Очень любит петь»: Авраам Руссо трогательно рассказал о жизни дочерей в США

Наследницы артиста ходят в школу и радуют отца примерным поведением.

Исполнитель Авраам Руссо поделился подробностями жизни в Америке. Жена и две дочери знаменитости ждут Руссо в штате Нью-Джерси, пока певец работает в России.

Авраам оставил жену Морелу ради участия в шоу «Суперстар». Возлюбленная Руссо вместе с дочками с нетерпением ждет возвращения мужа.

В интервью для портала Teleprogramma.pro Авраам Руссо рассказал, чем занимается в США.

«Живу в штате Нью-Джерси с женой и двумя детьми. Записываю много песен. У меня есть музыкальная студия с профессиональными русскоговорящими специалистами. Часто выступаю в Америке для русских», – заявил Руссо.

Дочери Авраама тоже связывали себя с музыкой. Но пока непонятно, пойдут ли наследницы по стопам отца.

«Эммануэлла уже большая, в декабре исполнится 15 лет, учится в девятом классе. Она занималась музыкой, потом этот интерес пропал», – признался артист.

«Малая — Аве-Мария, ей 7 лет, — пошла в первый класс. Вот она очень любит петь. Из-за пандемии пока толком не можем записаться к педагогу, но занимаются танцами, успешно учат английский. Дома говорим по-русски, иногда по-английски», – рассказал Руссо.

Напомним, ранее Авраам Руссо признался, зачем на самом деле участвовал в шоу «Суперстар».

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