Есть бассейн, спортзал, кинотеатр и храм: как выглядит шикарный особняк Авраама Руссо в Нью-Джерси

Исполнитель хита «Знаю, что я тебя потеряю» Авраам Руссо сейчас пытается вновь вернуться на российскую сцену.

Певец принимает участие во втором сезоне шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение», жюри которого восторгается его вокальным талантом и манерой исполнения.

В перерывах между съемками в проекте Авраам Руссо успевает слетать домой, в Америку, чтобы увидеться с женой и детьми, по которым очень скучает.

«Когда я скучаю, просто беру билет на самолет и улетаю», — говорит Авраам Руссо.

В Америке Авраам Руссо живет в роскошном особняке в Нью-Джерси. Певец пригласил к себе в гости съемочную группу НТВ и показал свой огромный дом, в котором есть все для комфортной жизни и работы музыканта.

Студия звукозаписи, спортзал, бассейн, домашний кинотеатр и даже храм. Он, по признанию Авраама Руссо, для него был важнее дома.

«Первая мысль у меня появилась — построить храм. Тогда у меня еще не было дома и земли, но была мечта о храме», — признался Авраам Руссо.

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