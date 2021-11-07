«Ты — капитальный красавчик»: вернувшийся на сцену Авраам Руссо привел в восторг жюри шоу «Суперстар. Возвращение»

На телеканале НТВ в это воскресенье, седьмого ноября, стартовал второй сезон популярного шоу «Суперстар. Возвращение» с участием звезд, которые в последние годы пропали с экранов ТВ.

В числе тех, кто занят в проекте, Алена Апина, певица Анастасия, Юрий Титов, певец Юлиан, Шура, Наталья Власова, Вика Цыганова.

Настоящий фурор произвело появление на «Суперстар. Возвращение» певца, некогда выступавшего в дуэте с Кристиной Орбакайте, Авраама Руссо. Его песни и сладкий голос любили и знали все.

На «Суперстар. Возвращение» Авраам Руссо исполнил свой хит «Знаю, что я тебя потеряю. Первой его выступление прокомментировала телеведущая, член жюри проекта Лера Кудрявцева.

«Это просто фантастически. Это моя любимая песня. А когда такой красивый мужчина поет… Это было круто и красиво. Я тебе верила», — восторженно сказала Лера Кудрявцева.

Похвалил Авраама Руссо и самый строгий член жюри, музыкальный критик Сергей Соседов.

«Это качает, несомненно, голос сохранился. Звучит ярко, харизматично», — высказался Сергей Соседов. «Ты — капитальный красавчик!» – восхитился член жюри Стас Пьеха.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.