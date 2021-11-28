«Бескомпромиссный, категоричный»: Галкин высказался о Градском после его смерти

Максим Галкин выразил слова соболезнования родным и близким Александра Градского, который умер в ночь на 28 ноября.

«Ушел Александр Градский. Яркий, уникальный, талантливый, бескомпромиссный, категоричный. Большая утрата для всех, кто любит музыку. Очень грустно. Как же так, Александр Борисович? Слишком рано. Очень будет Вас не хватать на экране и в жизни. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Максим Галкин в личном блоге.

В настоящий момент в аккаунте Instagram Градского кто-то опубликовал новый пост с роликом, в котором собраны фотографии мэтра российской эстрады и отрывки из его выступлений.

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