«Спасибо за все!»: в аккаунте Градского появилось новое сообщение после его смерти

Кто-то выложил трогательный ролик со снимками и видео Александра Градского.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в больнице. У него осталось четверо детей и молодая гражданская жена, с которой народный артист жил с 2003 года. Марина Коташенко младше безвременно ушедшего музыканта на 35 лет.

Незадолго до смерти Александр Градский оставил трогательное сообщение в личном блоге. «72 года – еще не предел», — написал он в день своего рождения 3 ноября.

Сейчас его аккаунт в Instagram пополнился еще двумя посланиями, но уже оставленными кем-то другим.

«Храни вас Бог. Светлая память Александру Борисовичу», — написано чьей-то рукой в stories.

Также кто-то опубликовал на страничке артиста ролик с его фотографиями и выступлениями.

«Ничто не земле не проходит бесследно…» — поет на видео музыкант.

«Спасибо за все, Мастер!» — написано под клипом.

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