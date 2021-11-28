«Собиралась за него замуж»: Наташа Королева вынудила певицу Валерию сделать неожиданное признание

Валерия на шоу «Две звезды. Отцы и дети» назвала имя актера, в которого была тайно влюблена долгие годы.

В это воскресенье, 28 ноября, на Первом канале вышел второй выпуск популярного программы «Две звезды. Отцы и дети».

Певица Наташа Королева, вышедшая на сцену с сыном Архипом Глушко, подвигла члена жюри, певицу Валерию сделать неожиданное признание, раскрыть свою сердечную тайну.

Наташа Королева с сыном исполнили хит Игоря Скляра «Комарово».

«Эту песню мы все любили с детства, — призналась певица Валерия после выступления. — Сейчас будет лирическое отступление… В Игоря Скляра я была влюблена с детства и собиралась за него замуж. Но недолго. Недавно сказала ему об этом».

Как призналась певица Валерия, эту интимную тайну в свое время она доверила и нынешнему мужу, продюсеру Иосифу Пригожину.

Что же касается номера, представленного Наташей Королевой и Архипом Глушко, то Валерии он понравился меньше, чем тот, который дуэт показал в минувшее воскресенье.

Напомним, в первом выпуске программы «Две звезды. Отцы и дети» Наташа Королева с сыном исполнили песню «Я тебе, конечно, верю».

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