«Я был за рулем»: Игорь Скляр попал в ДТП в центре Санкт-Петербурга

Авария с участием звезды фильма «Мы из джаза» произошла на Лиговском проспекте Северной столицы.

Известный актер театра и кино Игорь Скляр стал участником дорожной аварии, которая произошла во вторник, 23 ноября, в центре Санкт-Петербурга.

В «Ягуар» звезды на Лиговском проспекте города врезалась «Ауди», за рулем которой находилась девушка.

Как выяснилось, автолюбительница перепутала педали тормоза и газа, что и привело к ДТП.

Местные СМИ сообщали сначала, что Игорь Скляр после аварии доставлен в реанимацию. Но сам актер заявил, что информация слишком преувеличена. В ДТП он даже не пострадал.

«Я был за рулем, да. Девушка задом выехала резко — не на ту педаль нажала, как я думаю, потому что на странной такой скорости — километров 50 в час — выезжать задом на оживленной трассе, где машины едут», — цитирует Игоря Скляра 78.ru.

Напомним, не так давно в ДТП в центре Москвы пострадала звезда сериала «Зимняя вишня» Елена Сафонова. С травмами актриса была доставлена в больницу.

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