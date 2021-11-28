«Вот такой пейзажик»: Кристина Орбакайте показала съемочную площадку сериала «Тест на беременность»

50-летняя старшая дочка певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте – востребованная актриса театра и кино.
В театре «Современник» сейчас идет спектакль с ее участием «Двое на качелях», а в Санкт-Петербурге в эти дни снимается третий сезон сериала Первого канала «Тест на беременность». Кристина Орбакайте играет в нем одну из центральных ролей.
В сторис микроблога Кристина Орбакайте поделилась кадрами со съемочной площадки фильма.
Звезда показала, судя по всему, территорию клиники, в которой разворачиваются главные события сериала «Тест на беременность».
«Вот такой пейзажик сегодня. А это у нас артисты», — прокомментировала за кадром Кристина Орбакайте.
Напомним, ранее Кристина Орбакайте делилась кадрами, которые сделала в кино-вагончике. Здесь она отдыхает между дублями и позволяет себе перекусить.
Так, звезда показала, что на завтрак в это воскресенье у нее были сырнички, которые, вероятно, приготовили повара, обслуживающие съемочную группу.
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