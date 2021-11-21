Элегантная Кристина Орбакайте покрасовалась в двубортном жакете с золотыми нашивками у Исаакиевского собора

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поделилась кадрами бекстейджа со съемок на крыше одного из зданий Санкт-Петербурга.

50-летняя актриса, певица и танцовщица Кристина Орбакайте обладает стройной фигурой и часто демонстрирует это, облачаясь в наряды, подчеркивающие ее формы.

В сторис микроблога старшая дочь певицы Аллы Пугачевой поделилась кадрами бекстейджа со съемок, которые проходили на крыше одного из домов в центре Санкт-Петербурга.

Кристина Орбакайте позировала на фоне Исаакиевского собора, в кадр также попал шпиль Адмиралтейства.

Утонченная и элегантная Кристина Орбакайте гармонично вписывалась в неповторимую атмосферную архитектуру Санкт-Петербурга.

Для съемок звезда облачилась в элегантный костюм черного цвета, состоящий из брюк прямого кроя и двубортного жакета с золотыми нашивками на рукавах, напоминающих форму морских офицеров.

Напомним, в Санкт-Петербурге сейчас идут съемки третьего сезона сериала «Тест на беременность», в котором Кристина Орбакайте играет одну из главных ролей. Накануне к актрисе в город на Неве прилетели муж Михаил Земцов и дочка Клавдия.

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