«Берегите, любите и цените»: Татьяна Навка предстала с красавицами мамой и сестрой

Прославленная фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка в День матери решила не просто поздравить с праздником свою маму, Раису Навку.

Спортсменка еще и напомнила всем, как важно ценить и беречь близких людей и окружать их заботой, пока они рядом.

«Мама… Одно слово, но целая Вселенная! Берегите, любите и цените своих дорогих и единственных! Любим тебя сильно!» — написала Татьяна Навка на своей страничке в Instagram.

Пост олимпийская чемпионка сопроводила снимком, на котором запечатлена в компании мамы, Раисы Навки и сестры Натальи Навки.

Все три женщины в кадре невероятно хороши собой и излучают позитивную энергию счастья, на что и обратили внимание подписчики Татьяны Навки.

«Очень красивая семья! Девочки все прекрасны», «Очень приятно смотреть на вас и вашу маму, дружная счастливая семья. Всех мам от души поздравляю с этим душевным праздником!», «Мама — это самое святое, что есть у нас. Всех мам с праздником», — высказались в Сети.

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