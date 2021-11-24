«Гордость матери»: Навка в расслабленном костюме оттенка экрю пришла поздравить дочь с золотой медалью

Надя Навка получила первое место на соревнованиях в Красногорске.

Татьяна Навка поздравила свою младшую дочь Надю с первым местом, которое юная спортсменка завоевала на детских соревнованиях.

«В первую очередь — гордость матери. Надюша заняла первое место на первенстве Красногорска по фигурному катанию! Но это еще не все. Весь пьедестал заняли ученики нашей АФК «Наши Надежды». Поздравляю весь тренерский состав, благодарю за работу и результат! Но мы не расслабляемся, а все вместе готовимся к чемпионату Московской области!» — написала Навка в личном блоге.

Татьяна Навка, конечно же, болела за свою наследницу вместе с другими родителями. На соревнования олимпийская чемпионка пришла в расслабленном спортивном комплекте, который состоял из однотонных худи и джоггеров актуального в этом сезоне оттенка экрю.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.