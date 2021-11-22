«Ах, какая женщина!»: Навка показала, как мама в невесомой блузке и юбке макси станцевала на вечеринке

Фигуристка провела вечер на семейном празднике. Ее мама пустилась в пляс, когда для нее стал петь Стас Михайлов.

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в России. Она обладает множеством наград. Спортсменка тренирует будущих чемпионов и создает ледовые шоу. При этом она успевает уделять время семье.

Фигуристка растит дочку Надежду с мужем Дмитрием Песковым. От прошлых отношений у нее есть дочка Саша Жулина. Они порой выходят вместе в свет.

На днях Навка отправилась на праздник в честь своей мамы Раисы Анатольевны. Ее родительница отпраздновала день рождения в кругу родных и друзей. Фигуристка была в шелковом платье золотого цвета.

Она веселилась с Наташей Королевой и Жасмин. За столом был и Стас Михайлов с женой. Он порадовал всех, спев песни. Не только Татьяна пустилась в пляс, но и именинница, которая была в белой юбке макси и черной невесомой блузке с эффектом мерцания.

«Ах, какая женщина! Яблоко от яблоньки», — написала Татьяна.

В какой-то момент Песков тоже оказался на танцполе. Он выглядел счастливым, наблюдая за тем, как танцует его жена и теща. Кульминацией праздника стал большой торт со свечками. Именинница сразу задула свечи.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама Татьяны Навки. Многие осыпали ее комплиментами.

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