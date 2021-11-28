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Юлия Проскурякова вслед за мужем Игорем Николаевым почтила память Александра Градского

Певица и актриса Юлия Проскурякова поделилась лаконичной фразой в сторис Instagram.

Юлия Проскурякова вслед за мужем Игорем Николаевым почтила память Александра Градского
Юлия Проскурякова. Фото: Global Look Press

Певица и актриса Юлия Проскурякова почтила память ушедшего из жизни известного музыканта, наставника шоу «Голос» Александра Градского.

С ним был дружен супруг Юлии, именитый композитор и поэт-песенник Игорь Николаев.

Юлия Проскурякова разместила в сторис микроблога снимок Александра Градского, с которого он смотрит на всех со своей знаменитой полуулыбкой. Мэтр облачен в классический костюм с белой рубашкой и черной бабочкой.

Юлия Проскурякова почтила память Александра Градского
Юлия Проскурякова почтила память Александра Градского. Фото: instagram.com/uliaveronika/

«Сегодня не стало Александра Градского», — подписала кадр Юлия Проскурякова.

Ранее память покойного артиста почтил Игорь Николаев. Он разместил в микроблоге обширный пост, в котором вспомнил о своих встречах с Александром Градским, которые всегда были наполнены умными разговорами и веселым смехом.

Напомним, Александр Градский умер в ночь на 28 ноября. О дате и месте прощания с легендарным музыкантом и наставником шоу «Голос» будет сообщено дополнительно.

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Александр ГрадскийИгорь НиколаевскорбьУмер Александр ГрадскийЮлия Проскурякова