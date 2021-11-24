С жестом рокерши: Юлия Проскурякова в жакете оттенка пудры и джинсах-бананах повеселилась с подругами

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова давно завоевала имидж благочестивой и скромной женщины и матери семейства.

Чаще всего Юлия Проскурякова выходит в свет в платьях или же брючных костюмах.

На этот же раз, придя на встречу с подругами, Юлия Проскурякова выбрала весьма непривычный для себя наряд.

Юлия Проскурякова предстала в пудровом жакете и лонгсливе, сочетав их с голубыми джинсами-бананами и белыми кроссовками.

Левой рукой Юлия Проскурякова показала рокерский жест.

Стоит отметить, что подруги Юлии Проскуряковой на ее фоне выглядели весьма драматично — обе девушки сочетали в образах красные и черные цвета одежды.

Напомним, сейчас Юлия Проскурякова занята в съемках нового сезона сериала «Анка с Молдаванки».

Кого именно она там играет, Юлия Проскурякова не раскрывает. Она лишь дала понять, что у нее одна из центральных ролей.

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