«Дети, рожденные в любви»: Зудина поделилась редкими фото с внучкой, дочкой и сыном в День матери

Актриса стала бабушкой больше года назад.

Марина Зудина в День матери решила поделиться с поклонниками фотографиями из домашнего архива. На снимках запечатлены счастливые мгновения общения ее покойного мужа Олега Табакова с сыном Павлом и дочкой Марией, когда они были еще маленькими.

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Кроме того, Марина Зудина поделилась фотографией уже взрослого наследника с дочкой Мией, сделанной во время крещения. Крошка появилась на свет в августе прошлого года. Мама девочки – актриса Софья Синицына, с которой Павел живет гражданским браком.

«Самое большое счастье для меня — видеть, с какой нежностью любимые тобой относятся друг к другу. И материнство неразрывно связано с мужчинами, поэтому единственное и основное пожелание в День матери — не бойтесь влюбляться и любить, потому что дети, рожденные в любви — это ни с чем не сравнимое счастье!» — написала Марина Зудина в своем аккаунте Instagram.

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