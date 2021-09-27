С грустными глазами: Зудина в синем пальто-халате предстала вместе с детьми Табакова на его могиле

Актриса Марина Зудина вместе с наследниками Олега Табакова открыла памятник покойному мужу на Новодевичьем кладбище.

В понедельник, 27 сентября, актриса Марина Зудина открыла памятник покойному мужу, известному артисту и режиссеру Олегу Табакову на Новодевичьем кладбище.

По словам Марины Зудиной, этот монумент уникален. Он создан из камня и зеленого стекла, которое заказывалось в Индии.

«На памятнике цитата Олега Табакова: «Все, что я обещал, я выполнил». Она выражает характер Олега Павловича. И я надеюсь, что эта цитата поможет тем, кто будет приходить к нему», — отметила Марина Зудина.

На открытии памятника вдова Олега Табакова отказалась облачаться в темные одежды. Она предстала в ярко-синем пальто-халате, надев под него черное худи.

Вместе с Мариной Зудиной на Новодевичье кладбище пришли и ее дети – Павел Табаков и Мария Табакова. Почтил память отца и сын Олега Павловича от первого брака – Антон Табаков.

Выступая на открытии монумента, Марина Зудина выразила сожаление по поводу отсутствия на мероприятии их с Олегом Павловичем годовалой внучки Мии. Вдова уверена, что покойный мэтр очень радовался бы рождению девочки.

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