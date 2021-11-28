Утренний сюрприз в замке: маленькие дети Пугачевой и дочь Орбакайте устроили для матерей мини-представление

В День матери 28 ноября утро в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь началось с сюрприза.
Дочь Кристины Орбакайте Клава Земцова, а также младшие дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри Галкины пригласили своих родительниц на мини-представление, которое они заранее подготовили.
На фоне картин в резных рамах, увесистой люстры и массивной мебели из натурального дерева дети с выражением прочитали стихи, посвященные мамам.
«С утра пораньше наши солнышки поздравили нас с Днем мамы!» — прокомментировала растроганная Кристина Орбакайте в личном блоге.
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