Утренний сюрприз в замке: маленькие дети Пугачевой и дочь Орбакайте устроили для матерей мини-представление

Лиза и Гарри Галкины с Клавдией Земцовой заранее подготовились к празднику.

В День матери 28 ноября утро в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь началось с сюрприза.

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Дочь Кристины Орбакайте Клава Земцова, а также младшие дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри Галкины пригласили своих родительниц на мини-представление, которое они заранее подготовили.

На фоне картин в резных рамах, увесистой люстры и массивной мебели из натурального дерева дети с выражением прочитали стихи, посвященные мамам.

«С утра пораньше наши солнышки поздравили нас с Днем мамы!» — прокомментировала растроганная Кристина Орбакайте в личном блоге.

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