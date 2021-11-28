В чем встречать Новый год по версии стилиста Ольги Бузовой
Видео
Как опасные львы признали простого человека своим вожаком
Видео

Утренний сюрприз в замке: маленькие дети Пугачевой и дочь Орбакайте устроили для матерей мини-представление

Лиза и Гарри Галкины с Клавдией Земцовой заранее подготовились к празднику.

Утренний сюрприз в замке: маленькие дети Пугачевой и дочь Орбакайте устроили для матерей мини-представление
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru

В День матери 28 ноября утро в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь началось с сюрприза.

Дочь Кристины Орбакайте Клава Земцова, а также младшие дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри Галкины пригласили своих родительниц на мини-представление, которое они заранее подготовили.

На фоне картин в резных рамах, увесистой люстры и массивной мебели из натурального дерева дети с выражением прочитали стихи, посвященные мамам.

«С утра пораньше наши солнышки поздравили нас с Днем мамы!» — прокомментировала растроганная Кристина Орбакайте в личном блоге.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алла ПугачеваКлавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаМаксим Галкинновости шоу-бизнеса