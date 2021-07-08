Маленькая модница: внучка Марины Зудиной предстала в летнем сарафане в трендовую вертикальную полоску

Экс-избранница Павла Табакова, актриса Софья Синицына, поделилась в сторис Instagram новым фото маленькой дочери Мии, которой в августе исполнится годик.

Молодая мама запечатлела малышку сидящей, судя по всему, у нее на коленях. Кроха разрывает зеленый листочек своими нежными пальчиками. Белокурая головка девочки слегка наклонена вниз, но все равно ее хорошенькое милое личико можно отлично рассмотреть.

«Насобирали веснушек. По предварительному сговору, обманули няню и наелись аллергенной клубники, стучали мальчикам в окно барбершопа», — подписала кадр с дочкой Софья Синицына.

Маленькую Мию молодая мама облачила в трендовый сарафанчик в вертикальную полоску с пудровыми бантами на лямках.

Напомним, о том, что у Павла Табакова есть дочка, а у Марины Зудиной — внучка, общественность к своему удивлению узнала в первые дни июня. Звездная семья почти год хранила в тайне появление наследницы. Позже актриса сама подтвердила, что стала бабушкой и присутствовала на крестинах внучки.

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