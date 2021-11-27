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«Алла сегодня по магазинам ходит»: Галкин похвастался тем, как принарядилась Пугачева

Примадонна устроила шопинг. Максим Галкин заявил, что узнал, где его жена, из соцсетей.

«Алла сегодня по магазинам ходит»: Галкин похвастался тем, как принарядилась Пугачева
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин недавно уехал по работе на море. Он был удивлен, что его встретила дождливая погода. При этом юморист отметил, что в Москве уже почти наступила зима, поэтому многие его знакомые только обрадуются тому, что он не загорает. В это время в замке Алла Пугачева осталась с детьми. Восьмилетние Лиза и Гарри не дают скучать маме. Но порой она видится с друзьями или ходит в гости.

27 ноября Алла Борисовна наведалась в бутик Игоря Гуляева. Она похвасталась своими обновками. Певица дефилировала в элегантном черном наряде с брюками и блузкой в тон. Двубортное пальто визуально вытянуло силуэт.

Она дополнила образ митенками и очками на цепочке. На ее шее были бусы с жемчугом. Пугачева восхитила дизайнера своим образом. Выпрямленные волосы были украшены заколкой.

«Алла сегодня по магазинам ходит, вот зашла к Игорю Гуляеву. Благодаря соцсетям знаешь, где жена», — написал Галкин.

Телеведущий был в восторге от своей моложавой жены. Лук Примадонны оценили и ее друзья. «Передай, что она все круче и круче» — заявила Кети Топурия. «Ого! Образ супер», — присоединилась Катя Гордон. «Ну какая же красивая! Стильная! Шикарна!», «Какая шикарная и стильная», «Аллочка Борисовна восхитительная», «Ничего себе! Алла Борисовна, вы шикарная», — стали комментировать пост подписчики.

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