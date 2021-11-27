«Алла сегодня по магазинам ходит»: Галкин похвастался тем, как принарядилась Пугачева

Примадонна устроила шопинг. Максим Галкин заявил, что узнал, где его жена, из соцсетей.

Максим Галкин недавно уехал по работе на море. Он был удивлен, что его встретила дождливая погода. При этом юморист отметил, что в Москве уже почти наступила зима, поэтому многие его знакомые только обрадуются тому, что он не загорает. В это время в замке Алла Пугачева осталась с детьми. Восьмилетние Лиза и Гарри не дают скучать маме. Но порой она видится с друзьями или ходит в гости.

27 ноября Алла Борисовна наведалась в бутик Игоря Гуляева. Она похвасталась своими обновками. Певица дефилировала в элегантном черном наряде с брюками и блузкой в тон. Двубортное пальто визуально вытянуло силуэт.

Она дополнила образ митенками и очками на цепочке. На ее шее были бусы с жемчугом. Пугачева восхитила дизайнера своим образом. Выпрямленные волосы были украшены заколкой.

«Алла сегодня по магазинам ходит, вот зашла к Игорю Гуляеву. Благодаря соцсетям знаешь, где жена», — написал Галкин.

Телеведущий был в восторге от своей моложавой жены. Лук Примадонны оценили и ее друзья. «Передай, что она все круче и круче» — заявила Кети Топурия. «Ого! Образ супер», — присоединилась Катя Гордон. «Ну какая же красивая! Стильная! Шикарна!», «Какая шикарная и стильная», «Аллочка Борисовна восхитительная», «Ничего себе! Алла Борисовна, вы шикарная», — стали комментировать пост подписчики.

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