Одна в белом, другая — в черном: Пугачева повеселилась с Орбакайте и Галкиным на празднике

Звездная семья вышла в свет. За столом с ними оказался Игорь Николаев. Они едва не пустились в пляс.

Алла Пугачева в этом году отметила 72-летие. Она не скрывает, что раньше много гастролировала и не имела семейного счастья. Поэтому теперь певица почти не выступает. Она предпочитает посвящать себя детям. У нее подрастают Лиза и Гарри.

Восьмилетние дети пошли во второй класс в этом году. Родители все чаще берут их с собой на праздники. А вот 27 ноября Примадонна в одиночестве устроила шопинг.

Как оказалось, Алла Борисовна готовилась выйти в свет. Вечером в замке двойняшки резвились с Клавдией, внучкой артистки. Они танцевали пока не приехала Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым.

Как оказалось, они собрались на праздник, а вот дети остались дома. Позже Максим Галкин предстал в белоснежном костюме с бабочкой за столом с женой. Примадонна облачилась в черное платье из гипюра. Она хлопала в ладоши и пританцовывала вместе с Орбакайте, которая была в белом платье с железным поясом.

За столом оказался и их друг Игорь Николаев. Они решили не говорить, у кого в гостях проводят вечер. Примечательно, что мама с дочкой едва не пустились в пляс.

Поклонники одарили их комплиментами. Многие отметили, что Алла Борисовна выглядят ровесницей дочки. «Ну какая классная семья», «Все такие красивые», «Какой приятный вечер субботы у вас выдался», «Вот это красота, Алла такая счастливая», «Ой, Максим весь в белом! Как это стильно», «И не поймешь, кто мама, а кто дочка», — прокомментировали кадры подписчики.

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