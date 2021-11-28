В чем встречать Новый год по версии стилиста Ольги Бузовой
Видео
Как опасные львы признали простого человека своим вожаком
Видео

Градский продолжал работать после коронавируса, хотя ему предписали отдых

Александр Градский получил осложнения после перенесенного заболевания.

Градский продолжал работать после коронавируса, хотя ему предписали отдых
Александр Градский. Фото: Global Look Press

Александр Градский умер 28 ноября в больнице. Как сообщает ФАН со ссылкой на своего инсайдера, народному артисту необходимо было сделать перерыв в работе после того, как он переболел коронавирусом. Однако музыкант мужественно продолжил работу, недооценив риски.

Александр Градский. Фото: Global Look Press

По данным сайта, Александр Градский переболел CoViD-19 еще в первый месяц осени. Позже постепенно начали проявляться последствия перенесенного недуга, он стал ощущать слабость, практически прекратил вставать с постели.

26 ноября Градский попросил домашних довести его до ванной, но присел на кровать, где потерял сознание. В больницу его госпитализировали с подозрением на инсульт, но, как сообщает ФАН, оказалось, что у него инфаркт головного мозга. Любимец публики умер, не приходя в сознание.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр ГрадскийАлександр Градский последние новостиГрадскийУмер Александр Градский