Градский продолжал работать после коронавируса, хотя ему предписали отдых

Александр Градский умер 28 ноября в больнице. Как сообщает ФАН со ссылкой на своего инсайдера, народному артисту необходимо было сделать перерыв в работе после того, как он переболел коронавирусом. Однако музыкант мужественно продолжил работу, недооценив риски.

По данным сайта, Александр Градский переболел CoViD-19 еще в первый месяц осени. Позже постепенно начали проявляться последствия перенесенного недуга, он стал ощущать слабость, практически прекратил вставать с постели.

26 ноября Градский попросил домашних довести его до ванной, но присел на кровать, где потерял сознание. В больницу его госпитализировали с подозрением на инсульт, но, как сообщает ФАН, оказалось, что у него инфаркт головного мозга. Любимец публики умер, не приходя в сознание.

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