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«72 – далеко не предел»: что сказал Градский поклонникам в день своего рождения в ноябре

Александр Градский еще две недели назад был полон сил и думал о будущем.

«72 – далеко не предел»: что сказал Градский поклонникам в день своего рождения в ноябре
Александр Градский. Фото: Global Look Press

В ночь на 28 ноября умер народный артист Александр Градский, для его близких это стало полной неожиданностью. Они до последнего верили, что он выкарабкается, и врачи поставят его на ноги.

Александр Градский. Фото: Global Look Press

Никакими предчувствиями надвигающейся беды не страдал и Александр Градский. 3 ноября в день своего рождения он обратился с теплыми словами в адрес своих поклонников.

«Спасибо всем вам за теплые слова, поздравления. 72 — далеко не предел. Двигаюсь вперед, многое еще нужно сделать, написать и исполнить. Нахожусь в непрерывном поиске. Кстати, читаю каждое ваше пожелание: тронут», — написал Градский в Instagram.

Сейчас в stories его аккаунта появилось новое сообщение. «Храни вас Бог. Светлая память Александру Борисовичу», — написано чьей-то рукой.

Сообщение в аккаунте Градского.. Скриншот: instagram.com/aborgradsky/

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