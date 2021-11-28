Моложе на 35 лет: как выглядит последняя любовь Александра Градского

Мэтр российской эстрады так и не женился на матери своих младших наследников.

Александр Градский умер в 72 года в ночь на 28 ноября. За его здоровье трепетно переживали четыре наследника. Двух из них ему подарила третья жена и еще двух – четвертая, гражданская.

Народный артист был официально женат трижды. «Молодежным поступком» он называл свой первый союз, пишет 5-tv.ru. Наталья прожила с артистом очень недолго — в 1976 году он оставил ее ради актрисы Анастасии Вертинской. Спустя четыре года они расстались. С третьей женой Ольгой Градский прожил почти 23 года, у них появилось двое детей — дочь Мария и сын Даниил, но и эти отношения все равно не удалось сохранить.

В 2003 году на улице он встретил свою последнюю любовь Марину Коташенко. Артист просто ехал мимо и оставил красавице-блондинке свой телефон. Несмотря на более чем 30-летнюю разницу в возрасте модель и начинающая актриса решила перезвонить музыканту. Хотя и не поняла, кто это. Уже спустя несколько дней она рассказывала подругам, как ей сильно повезло с мужчиной.

Марина Коташенко и Александр Градский так и не узаконили свои отношения. Однако его возлюбленная подарила ему двух наследников: в сентябре 2014 года у них родился сын Александр, а в октябре 2018 года — Иван.

Известно, что Марина Коташенко окончила ВГИК и успела сыграть небольшие роли в нескольких сериалах. Кроме того, заочно получила юридическое образование. Однако последние годы она предпочитала отдавать все свои силы любимому мужу, детям и дому.

Знаменитый музыкант не раз рассказывал в интервью о том, что в характере его жены напрочь отсутствует меркантильность, и что она выбрала его вовсе не из-за денег, как многие думали.

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