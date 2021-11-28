Кислородные концентраты дома при давлении 80 на 60: Градский долгое время не хотел ехать в больницу

Композитор после перенесенного коронавируса предпочитал лечиться у себя в квартире.

Композитор Александр Градский, который ушел из жизни в возрасте 72 лет, после перенесенного в сентябре этого года коронавируса очень плохо себя чувствовал. При этом он наотрез отказывался ложиться в больницу. Артист регулярно жаловался близким на боли в ногах.

В конце октября медики стали появляться у квартиры Градского чуть ли не каждый день. В один из дней приехали даже дважды. У Градского было давление 80 на 60, но он категорически не хотел ехать в больницу. Артист пользовался кислородным концентратором дома.

Между тем 26 ноября он не смог самостоятельно дойти до ванной комнаты. Музыкант потерял сознание. Не приходил в себя в течение часа. Наставника шоу «Голос» доставили в больницу с подозрением на инсульт, сообщает Dni.ru.

больше по теме СМИ: умер Александр Градский Известному музыканту было 72 года.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

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