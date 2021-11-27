«Спасибо вам за это отношение к музыке: Александр Градский заставил Пелагею прослезиться

Александр Градский заставил Пелагею прослезиться. На съемках шоу легендарный артист похвалил певицу и рассказал, что ценит их одинаковое отношение к творчеству и музыке.

«Мало людей, в какой-то степени, может быть не очень большой, но придерживаются тех концептуальных и для меня бесконечно важных вещей, которым я посвятил свою музыкальную жизнь. Я это так чувствую в тебе Пелагея. Спасибо вам, за это отношение к музыке, которое вы развиваете», — поделился Градский на шоу «Голос» Первого канала.

Пелагея расчувствовалась от слов артиста, расплакалась и обняла Градского.

Напомним, Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. У артиста сильно упало давление. Ранее он тяжело перенес коронавирус.

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