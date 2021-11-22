«Пусть прекратят»: принц Гарри и Меган Маркл могут вернуть себе расположение британцев

Для этого им потребуется всего один шаг.

С тех пор как Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности, а произошло это в апреле 2020-го, их популярность в Великобритании резко упала. Герцоги Сассекские уехали жить в США, а с начала этого года решили давать редкие, но скандальные интервью.

Специалист по связям с общественностью Пол Маккензи-Камминс рассказал, как принцу Гарри и Меган Маркл вернуть хорошее расположение британской публики.

«Они хотят избежать вторжения прессы? Тогда пусть прекратят появляться в громких телешоу, давать интервью и заключать сделки на 100 миллионов долларов с такими компаниями, как Netflix и NBC», — цитирует Пола The News.

Напомним, на днях Меган Маркл вновь появилась на американском телевидении. Она дала интервью о своей жизни с принцем Гарри.

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