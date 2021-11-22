Будет неловко: о жизни Меган Маркл напишут новые книги

Королевский эксперт утверждает, что родственники герцогини расскажут о ней все.

Меган Маркл предупреждают о том, что в будущем, вероятно, появятся новые книги о ее жизни, которые будут противоречить имиджу. Об этом заявил королевский комментатор Джонатан Сакердоти.

«Она полностью отрезала членов своей семьи, включая своего отца, который поддерживал ее, платил за хорошее образование. Сейчас она не разговаривает с ним и, насколько нам известно, его это огорчает. Я думаю, в будущем мы можем ожидать новых откровений о жизни Меган в виде книг, которые напишут ее брат или отец», — цитирует эксперта Express.

больше по теме Меган Маркл вспомнила, как забиралась в свою старую машину с неработающей дверью В свою бытность актрисы у будущей герцогини не было возможности купить новый автомобиль.

Напомним, принц Гарри также пишет мемуары. Об этом он заявил минувшим летом. Книга выйдет в свет в конце 2022 года.

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