Будет неловко: о жизни Меган Маркл напишут новые книги

Меган Маркл предупреждают о том, что в будущем, вероятно, появятся новые книги о ее жизни, которые будут противоречить имиджу. Об этом заявил королевский комментатор Джонатан Сакердоти.
«Она полностью отрезала членов своей семьи, включая своего отца, который поддерживал ее, платил за хорошее образование. Сейчас она не разговаривает с ним и, насколько нам известно, его это огорчает. Я думаю, в будущем мы можем ожидать новых откровений о жизни Меган в виде книг, которые напишут ее брат или отец», — цитирует эксперта Express.
Напомним, принц Гарри также пишет мемуары. Об этом он заявил минувшим летом. Книга выйдет в свет в конце 2022 года.
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