Меган Маркл: «Муж помогает мне всегда и во всем»

Меган Маркл рассказала, как ее семья живет в Калифорнии. Жена внука Елизаветы II поделилась с публикой фото подросшего сына Арчи. Также герцогиня упомянула свою новорожденную дочь, которую назвали в честь венценосной прабабушки. Маркл рассказала, что у девочки режутся зубки, поэтому им с мужем приходится нелегко и они практически не спят всю ночь.

«Муж помогает мне всегда и во всем. И в горе, и в радости. Хоть мы и очень устаем, но стараемся всячески разнообразить наш быт. Детей воспитывать непросто, поэтому я и стараюсь донести мысль о том, что отпуск по уходу за ребенком в США должен быть не таким коротким, каким он есть сейчас», — разоткровенничалась Меган на «Шоу Эллен ДеДженерес».

Герцогиня – гражданка США. Вернувшись из Великобритании на родину, она активно участвует в политике государства. Недавно Меган Маркл внесла предложение о длительном оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком.

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