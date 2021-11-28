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Советовала Хромченко: Кравченко поддержала тренд на вabushka style, представ на прогулке в трикотажном платке

Эвелина Хромченко настоятельно советовала дамам присмотреться к этому головному убору.

Советовала Хромченко: Кравченко поддержала тренд на вabushka style, представ на прогулке в трикотажном платке
Татьяна Кравченко. Фот: Global look press

Татьяна Кравченко вышла на променад со своим коллегой и другом Стасом Садальским. Звезда сериала «Сваты» облачилась в уютный брючный костюм, теплую парку с мехом и трикотажный платок, повязав его спереди.

Татьяна Кравченко и Стас Садальский. Фото: instagram.com/tatyana_eduardovna.kravchenko/

Отметим, что в этом сезоне платки и косынки — на пике популярности. В моде как современные вариации вроде дублеров пуховиков — дутых моделей, так и традиционные косынки и русские платки.

Также актуален стиль а la вabushka, где платок повязанный спереди, как это сделала Татьяна Кравченко, обязателен. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Стилист считает, что платок, завязанный спереди, может скрыть излишнюю округлость лица в области щек.

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